Александр Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В гонке выступят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Эстафета пройдет 9 февраля, начало - 16:45 мск.