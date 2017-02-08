Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в Якутии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из спонсоров Федерации хоккея России (ФХР) приглашал национальную команду сыграть матч Евротура в Якутии. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Одним из спонсоров ФХР является алмазодобывающая компания из Якутии. Ранее Ротенберг сообщил ТАСС, что ФХР рассматривает Казань, Челябинск и Ярославль в качестве места проведения матчей Евровызова с командой Франции в середине апреля.
"Финны могут отказаться ехать в Челябинск. Мы можем сыграть где угодно, что важно для развития хоккея. "Алроса" (спонсор ФХР - прим. ТАСС) много раз приглашала сыграть в Якутию, - сказал Ротенберг. - Но есть федерации, которые против, и это мнение нашего соперника. И выбор Санкт-Петербурга для игры в рамках Евротура - это совместное решение обеих федераций".
Сборные России и Финляндии сыграют 9 февраля в рамках Шведских хоккейных игр на льду СК "Юбилейный".