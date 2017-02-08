Универсиада отправилась в Сибирь: Красноярск принял эстафету у Алма-Аты

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек в среду вечером на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма-Ате вручил флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) - символа соревнований - главе Красноярска Эдхаму Акбулатову, чей город будет в 2019 году принимать очередные зимние студенческие Игры. В ближайшее время этот флаг окажется в Красноярске, на который теперь будет устремлено внимание всего спортивного студенческого мира.

В 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду. 9 ноября 2013 года на заседании исполнительного комитета FISU в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей Всемирной зимней универсиады 2019 года.

"Универсиада для Красноярска куда важней, чем для Алма-Аты"

"C получением флага Универсиады для нас начинается заключительный этап подготовки к этим Играм, - отметил Акбулатов в беседе с корреспондентом ТАСС. - У нас есть еще два года, за которые необходимо завершить строительство всех спортивных сооружений и иных объектов, которые должны быть возведены к Универсиаде. Речь идет об университетском кампусе, автомобильных магистралях и т.д.".

Собеседник агентства считает, что для Красноярска проведение Универсиады - более важное событие, чем для Алма- Аты. "Алма-Ата была многие годы столицей союзной республики и воплотилась в гармоничный по развитию город еще в период Советской власти, - отметил Акбулатов. - А город Красноярск всегда ощущал определенный дефицит в области развития спорта и других социальный направлений. Поэтому нам очень нужна Универсиада, и за оставшиеся два года нужно реализовать то, что мы задумали".

Красноярску пригодится казахстанский опыт

Президент FISU Олег Матыцин сообщил ТАСС, что представители Красноярска фактически участвовали в работе оргкомитета Универсиады-2017. "Я уверен, что они получили очень большой опыт. Стандарт в тех же вопросах безопасности, логистики, был задан в Алма-Ате высокий. Красноярцы при организации своей Универсиады все полученные в Казахстане знания применят на практике", - отметил глава FISU.

"Но не будем забывать, что Россия сама обладает уникальным опытом проведения зимних мультиспортивных соревнований самого высокого уровня, - продолжил Матыцин. - Достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи. До следующих Игр осталось два года, предстоит еще много сделать. У Красноярска всегда были очень высокие амбиции".

Глава FISU также отметил, что Сибирь - очень важный для России спортивный регион. "В Красноярске работает крупнейший федеральный университет, в этом городе есть современные базы подготовки спортсменов. Я уверен, что проект "Универсиада-2019" тоже будет успешным", - отметил Матыцин.

Универсиада-2019 в Красноярске будет третьей в отечественной истории. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013-м - в Казани.

Россия в Алма-Ате одержала достойную победу над достойными соперниками

На завершившейся в среду в Алма-Ате Универсиаде сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11,5,5).

"Российские спортсмены выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам. Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи", - так оценил выступление своих соотечественников на завершившейся Универсиаде в беседе с корреспондентом ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.

"Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам в мире равных нет. Нам нужно двигаться дальше", - считает вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Универсиада в Алма-Ате проходила с 29 января по 8 февраля.