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Оргкомитет "Россия-2018" рассчитывает, что стадион в Сочи будет сдан к визиту ФИФА

Спорт
9 февраля, 12:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Первым тестовым матчем на арене станет товарищеская встреча между сборными России и Бельгии 28 марта
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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет "Россия-2018" рассчитывает, что стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к инспекционному визиту Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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Реконструкция стадиона "Фишт" находится на завершающей стадии. Первым тестовым матчем на арене станет товарищеская встреча между сборными России и Бельгии, которая состоится 28 марта.

"Вчера было объявлено, что стадион в Сочи получил заключение о соответствии, должны последовать прочие документы. Рассчитываем, что в строительном отношении стадион в Сочи будет сдан в течение февраля. Соответственно, арена будет сдана к инспекционному визиту", - отметил Сорокин.

Визит инспекционной комиссии ФИФА по городам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года, пройдет 27 февраля - 2 марта. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

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