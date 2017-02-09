Оргкомитет "Россия-2018" рассчитывает, что стадион в Сочи будет сдан к визиту ФИФА

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оргкомитет "Россия-2018" рассчитывает, что стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к инспекционному визиту Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Реконструкция стадиона "Фишт" находится на завершающей стадии. Первым тестовым матчем на арене станет товарищеская встреча между сборными России и Бельгии, которая состоится 28 марта.

"Вчера было объявлено, что стадион в Сочи получил заключение о соответствии, должны последовать прочие документы. Рассчитываем, что в строительном отношении стадион в Сочи будет сдан в течение февраля. Соответственно, арена будет сдана к инспекционному визиту", - отметил Сорокин.

Визит инспекционной комиссии ФИФА по городам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года, пройдет 27 февраля - 2 марта. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

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