Василий Титов переизбран президентом Федерации спортивной гимнастики России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов единогласно переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Данное решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Титов был единственным кандидатом на эту должность.

Он возглавляет организацию с октября 2014 года, когда на этом посту сменил президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

В октябре прошлого года Титов был избран на пост вице-президента Международной Федерации гимнастики.