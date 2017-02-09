Василий Титов переизбран президентом Федерации спортивной гимнастики России

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов единогласно переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). Данное решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции организации в Москве.
Титов был единственным кандидатом на эту должность.
Он возглавляет организацию с октября 2014 года, когда на этом посту сменил президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
В октябре прошлого года Титов был избран на пост вице-президента Международной Федерации гимнастики.