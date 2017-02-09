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Чеферин хочет, чтобы у Германии появился конкурент в борьбе за Евро-2024

Спорт
9 февраля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Место проведения чемпионата Европы будет объявлено в сентябре 2018 года
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Александер Чеферин

Александер Чеферин

© EPA/LEO DUPERREX

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался за то, чтобы на проведение чемпионата Европы 2024 года претендовало несколько стран, а не только Германия. Об этом Чеферин заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполкома УЕФА.

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До 3 марта 2017 года федерации должны подтвердить намерения о подаче заявки на проведение турнира 2024 года. Для проведения финального турнира необходимо иметь девять или десять стадионов, соответствующих всем требованиям. Два или три из них должны вмещать не менее 50 тысяч человек (желательно, чтобы по меньшей мере один из них вмещал 60 тысяч), три стадиона - не менее 40 тысяч, а еще на четырех аренах должно помещаться по меньшей мере 30 тысяч зрителей. Пока только Немецкий футбольный союз высказал намерение подать заявку на проведение турнира.

"Всегда хорошо, когда есть несколько претендентов. Я не изучал заявку Германии, поэтому я не могу ее комментировать. Но понятно, что инфраструктура в этой стране на высоком уровне", - отметил Чеферин.

Место проведения чемпионата Европы 2024 года будет объявлено в сентябре 2018 года. Процедура оформления заявок дает возможность подавать странам совместные заявки. Прямая путевка в финальный турнир будет гарантирована хозяевам в случае, если их будет не больше двух.

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