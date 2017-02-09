Агент: Алексей Миранчук отработает контракт с "Локомотивом" до конца

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук отработает свой контракт с клубом до конца. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

Ранее в четверг президент железнодорожников Илья Геркус сообщил ТАСС, что футболист отозвал заявление об увольнении из клуба. Действующее соглашение Миранчука с "Локомотивом" истекает в ноябре этого года.

"Алексей забрал заявление на увольнение из клуба. Это значит, что он отработает свой контракт до конца, будет тренироваться и принимать участие в играх наравне с другими футболистами", - сказал Шпинев.

Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В активе 21-летнего игрока четыре матча и один гол за сборную России.