Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"

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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Об этом ТАСС рассказал президент железнодорожников Илья Геркус.
Как сообщалось ранее, 21-летний Миранчук написал заявление об увольнении из "Локомотива" с 10 февраля. Действующий контракт игрока с клубом истекает в ноябре 2017 года.
"Подтверждаю, что заявление было отозвано", - сказал Геркус.
В чемпионате России сезона-2016/17 Миранчук провел за "Локомотив" 16 матчей, забив один мяч.