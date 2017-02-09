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Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из "Локомотива"

Спорт
9 февраля, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Действующий контракт полузащитника с клубом истекает в ноябре 2017 года
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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Об этом ТАСС рассказал президент железнодорожников Илья Геркус.

Как сообщалось ранее, 21-летний Миранчук написал заявление об увольнении из "Локомотива" с 10 февраля. Действующий контракт игрока с клубом истекает в ноябре 2017 года.

"Подтверждаю, что заявление было отозвано", - сказал Геркус.

В чемпионате России сезона-2016/17 Миранчук провел за "Локомотив" 16 матчей, забив один мяч.

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