"Урал" не готов возместить болельщикам расходы в случае переноса даты финала Кубка России

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не готов компенсировать своим болельщикам затраты на покупку авиабилетов и бронь гостиниц в случае переноса даты финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

Финал Кубка России между "Уралом" и московским "Локомотивом" был запланирован на 2 мая. Однако сейчас обсуждается возможность переноса встречи на более позднюю дату.

"Конечно, мы против переноса. И мы готовимся, и болельщики. У нас целый самолет детей полетит, губернатор области. Уже билеты куплены, а мы компенсировать деньги не можем, в отличие от "Локомотива", у нас нет таких денег", - сказал Тарханов.

"Надеемся, что дата не изменится, - продолжил он. - Должна быть какая-то четкость, а у нас все время бардак творится: то перенесли, то не перенесли. Мы равняемся на Европу, а там есть четкость, никто ни под кого не подстраивается, а мы все время пытаемся кому-то угодить".

"Не мы же изначально назначили 2 мая, мы готовимся к этой дате, составили специальный план подготовки. Как и "Локомотив", играем через два дня на третий. Поэтому еще раз повторюсь, что мы против переноса", - подытожил специалист.

Финальный матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".