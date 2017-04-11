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"Урал" не готов возместить болельщикам расходы в случае переноса даты финала Кубка России

Спорт
11 апреля, 19:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Главный тренер клуба Александр Тарханов надеется, что дата финала не изменится
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Александр Тарханов

Александр Тарханов

© ФК "Зенит"/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не готов компенсировать своим болельщикам затраты на покупку авиабилетов и бронь гостиниц в случае переноса даты финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

Финал Кубка России между "Уралом" и московским "Локомотивом" был запланирован на 2 мая. Однако сейчас обсуждается возможность переноса встречи на более позднюю дату.

"Конечно, мы против переноса. И мы готовимся, и болельщики. У нас целый самолет детей полетит, губернатор области. Уже билеты куплены, а мы компенсировать деньги не можем, в отличие от "Локомотива", у нас нет таких денег", - сказал Тарханов.

"Надеемся, что дата не изменится, - продолжил он. - Должна быть какая-то четкость, а у нас все время бардак творится: то перенесли, то не перенесли. Мы равняемся на Европу, а там есть четкость, никто ни под кого не подстраивается, а мы все время пытаемся кому-то угодить".

"Не мы же изначально назначили 2 мая, мы готовимся к этой дате, составили специальный план подготовки. Как и "Локомотив", играем через два дня на третий. Поэтому еще раз повторюсь, что мы против переноса", - подытожил специалист.

Финальный матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

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