Глава УЕФА назвал верным решение перенести матч ЛЧ "Боруссия" - "Монако"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" из-за взрыва было верным. Слова Чеферина приводит пресс-служба УЕФА.

Во вторник около автобуса "Боруссии", на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва.

В результате защитник "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель "Боруссии" сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч "Боруссия" - "Монако" был перенесен на 12 апреля.

"Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде. Решение о переносе матча между "Боруссией" и "Монако" было абсолютно верным, ведь мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и защищенности всех болельщиков, команд и официальных представителей. Хочу выразить искреннюю поддержку представителям обоих клубов и местным властям Дортмунда", - сказал Чеферин.