Инфантино: ФИФА осуждает инцидент перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация осуждает тревожный инцидент перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако", где произошел взрыв рядом с автобусом с игроками немецкого клуба. Слова Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Во вторник около автобуса "Боруссии", на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате защитник "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу. Представитель "Боруссии" сообщил, что у испанца сломана лучевая кость и ему была сделана операция. Матч "Боруссия" - "Монако" был перенесен на 12 апреля.

"После сегодняшних тревожных событий мысли каждого в ФИФА сейчас с жителями Дортмунда и болельщиками "Боруссии" и "Монако". Мы внимательно следим за состоянием Марка Бартры и желаем ему скорейшего выздоровления. ФИФА осуждает инцидент в Дортмунде. Мы все ждем дальнейших подробностей", - сказал Инфантино.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение о переносе первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" было верным.