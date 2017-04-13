ФХР продолжит практику организации матчей сборной РФ в регионах

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжит придерживаться практики организации матчей сборной России в регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Олимпийская сборная России в четверг провела матч Евровызова в Челябинске против команды Франции (0:1 ОТ). Арену "Трактор" имени Белоусова посетило 7442 человека при вместимости дворца в 7,5 тысяч зрителей.
"Интерес к команде огромный, билеты на ее матчи все практически проданы, тем более что Челябинск - это абсолютно хоккейный регион, поэтому такую практику мы будем продолжать. Это все будет зависеть от многих факторов: от того, насколько свободные арены, от обязательств по отношению к нашим западным партнерам, поскольку существуют определенные логистические ограничения, - сказал Курбатов. - Но такого направления мы будем придерживаться - кроме Москвы и Санкт-Петербурга мы должны играть в наших хоккейных регионах".
Второй матч команды проведут 15 апреля.