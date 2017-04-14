Президент "Лиона": некоторые турецкие фанаты приехали на матч ЛЕ в Лион из Германии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Некоторые футбольные фанаты турецкого клуба "Бешикташ" приехали на первый матч 1/4 финала Лиги Европы в Лион из Германии. Такое мнение высказал президент и владелец "Лиона" Жан-Мишель Ола, слова которого приводит L'Equipe.

В четверг сотни болельщиков выбежали на поле перед началом первого матча 1/4 финала футбольной Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем". На поле стадиона "Люмьер" в Лионе оказалось больше тысячи человек. Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи. Болельщики французского клуба, располагавшиеся на нижних секторах трибун, испугались действий турецких фанатов, которые бросали пиротехнику с верхних ярусов.

На стадионе, вмещающем 59 тысяч зрителей, собралось больше 15 тысяч фанатов "Бешикташа". Встреча должна была начаться в 22:05 мск, но в результате была задержана на 45 минут. В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона".

"Фанаты, которые устроили беспорядки, были хорошо организованы, а некоторые приехали на матч из Германии, хотя их не должно быть здесь. Но кто-то продал им билеты, это опасные люди", - сказал владелец "Лиона".

"Я действительно полагал, что матч не состоится, но это стало бы катастрофой для "Лиона". Поднявшись на трибуну, я убедил наших болельщиков, что игру нужно провести, за что мы были вознаграждены во втором тайме. Судьба так отблагодарила нас. Мы показали, что являемся организованным клубом, в котором каждый знает, за что несет ответственность", - добавил он.

Ранее президент "Лиона" заявил, что считает проведение ответного матча в Стамбуле при пустых трибунах "единственно верным и справедливым решением".

Ответная встреча 1/4 финала должна пройти 20 апреля на домашней арене "Бешикташа" в Стамбуле.