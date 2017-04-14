Россиянин Широбоков хотел бы выступить на майском Кубке Европы по ходьбе в Чехии

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Один из перспективных ходоков России 18-летний Сергей Широбоков, уже сумевший стать двукратным чемпионом страны на дистанции 20 км, хотел бы выступить на Кубке Европы, который пройдет 21 мая в Чехии. Об этом сообщил ТАСС один из представителей спортсмена.
Тренирующийся в Саранске ходок 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, которое показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).
"Сергей с удовольствием выступит на майском Кубке Европы, если ему представится такая возможность", - заметил собеседник агентства.
Представитель оргкомитета турнира Марта Фейкова ранее сообщила ТАСС, что Широбоков имеет право выйти на старт в статусе нейтрального спортсмена под флагом европейской легкоатлетической ассоциации.
Кубок Европы по спортивной ходьбе наравне с европейскими и мировыми первенствами считается не коммерческим соревнованием. Расходы за выступления в таких соревнованиях несут не организаторы, а сами участники. Как сообщил ТАСС менеджер одного из российских спортсменов, по его мнению, поездка Широбокова в Чехию вместе с тренером и врачом (массажистом) обошлась бы в сумму, не превышающую €2 тысячи.
Срок подачи заявок от спортсменов для участия в Кубке Европы истекает 11 мая.