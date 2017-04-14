Президиум ВФП утвердил кандидатов в технические комитеты FINA

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МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил кандидатуры российских специалистов, которые будут избираться в технические комитеты Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам сообщил президент ВФП Владимир Сальников.
Заседание президиума состоялось в пятницу в Москве.
"Президиум ВФП поддержал кандидатов в техкомы FINA по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло - это Ольга Брусникина, Дмитрий Саутин и Евгений Шаронов, - сказал Сальников. - В техком FINA по плаванию утверждена кандидатура Георгия Ерохина, по открытой воде - Алексея Акатьева".
Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.