Президиум ВФП утвердил кандидатов в технические комитеты FINA

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) утвердил кандидатуры российских специалистов, которые будут избираться в технические комитеты Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам сообщил президент ВФП Владимир Сальников.

Заседание президиума состоялось в пятницу в Москве.

"Президиум ВФП поддержал кандидатов в техкомы FINA по синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло - это Ольга Брусникина, Дмитрий Саутин и Евгений Шаронов, - сказал Сальников. - В техком FINA по плаванию утверждена кандидатура Георгия Ерохина, по открытой воде - Алексея Акатьева".

Выборный конгресс FINA пройдет в июле в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.