Ефимова стала чемпионкой России на 100 м брассом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. Спортсменка показала результат 1 минута 05,9 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.

Второе место заняла Наталья Иванеева (1.07,39 секунды), третьей стала Дарья Чикунова (1.08,67 секунды).

Ранее Ефимова также установила лучший результат сезона в мире на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат России завершится 14 апреля. Турнир является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.