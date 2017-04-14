Ефимова стала чемпионкой России на 100 м брассом с лучшим результатом сезона в мире

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. Спортсменка показала результат 1 минута 05,9 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире.
Второе место заняла Наталья Иванеева (1.07,39 секунды), третьей стала Дарья Чикунова (1.08,67 секунды).
Ранее Ефимова также установила лучший результат сезона в мире на дистанции 200 м брассом.
Чемпионат России завершится 14 апреля. Турнир является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.