Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином" в РФПЛ

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в гостевом матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 57-й минуте забил Федор Смолов, который с 13 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны.
"Краснодар" не проигрывает в чемпионате на протяжении семи матчей. "Рубин" продлил серию из матчей без побед до пяти игр. В турнирной таблице "Краснодар", набрав 36 очков, занимает четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Рубин" с 29 очками идет 10-м.
В следующем туре "Краснодар" примет тульский "Арсенал", "Рубин" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи пройдут 23 апреля.