Дзюба заявил, что гонку за золото в чемпионате РФПЛ можно считать законченной

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МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Борьбу за победу в чемпионате России по футболу после победы "Спартака" над "Зенитом" можно считать завершенной. Об этом заявил журналистам нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба.
"Что тут говорить, гонка закончилась", - сказал Дзюба в ответ на просьбу прокомментировать игру.
"Спартак" обыграл дома "Зенит" со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата России. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков, а "Зенит" - на 11.