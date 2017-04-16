Дзюба заявил, что гонку за золото в чемпионате РФПЛ можно считать законченной

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Борьбу за победу в чемпионате России по футболу после победы "Спартака" над "Зенитом" можно считать завершенной. Об этом заявил журналистам нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба.

"Что тут говорить, гонка закончилась", - сказал Дзюба в ответ на просьбу прокомментировать игру.

"Спартак" обыграл дома "Зенит" со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата России. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков, а "Зенит" - на 11.