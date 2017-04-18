Первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Мадриде и Лестере

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Мадриде и английском Лестере. В противостоянии "Реала" и германской "Баварии", а также "Лестера" и еще одного испанского клуба, "Атлетико", определятся первые два полуфиналиста главного еврокубкового турнира.

В первых матчах, состоявшихся неделю назад, испанские клубы победили с минимальным преимуществом. "Реал" выиграл в Мюнхене" со счетом 2:1, сделав важный шаг на пути ко второму подряд титулу лучшего клуба Европы, а героем встречи стал автор двух мячей Криштиану Роналду. Португалец не забивал в Лиге чемпионов шести матчей подряд, что является рекордной серией для 32-летнего футболиста. Теперь на счету Роналду 100 голов в еврокубках, 97 из которых он провел в Лиге чемпионов (в 136 матчах).

У "Баварии" своего лидера не нашлось, не стал героем и чилийский полузащитник Артуро Видаль, который открыл счет, но в концовке первого тайма не реализовал пенальти. На атакующем потенциале мюнхенцев, несомненно, сказалась потеря из-за травмы плеча польского нападающего Роберта Левандовски, который в Мадриде, впрочем, должен сыграть.

Пропустил Левандовски и субботний матч чемпионата Германии в гостях с "Байером" (0:0). Однако подопечные Карло Анчелотти сохраняют комфортный отрыв от идущего на втором месте "Лейпцига", который составляет восемь очков. В Леверкузене Анчелотти выпустил практически всех основных игроков, предоставив отдых лишь ветеранам - Франку Рибери, а также Филиппу Ламу и Арьену Роббену, которые вышли на поле во втором тайме. Лам заменил испанца Хави Мартинеса, который не сыграет в Мадриде из-за дисквалификации.

"Реал" едва не совершил осечку в матче чемпионата Испании с аутсайдером "Спортингом" из Хихона, вырвав победу лишь на 89-й минуте, когда свой второй мяч забил Иско. Зинедин Зидан не включил в заявку атакующее трио Роналду - Карим Бензема - Гарет Бэйл, на скамейке запасных остался Тони Кроос и Лука Модрич, а Марсело и Каземиро вышли лишь на замену. Бэйл из-за травмы с "Баварией" не сыграет, и его, скорее всего, заменит как раз герой матча в Хихоне Иско, а схема "Реала" изменится на "4-4-2".

В ожидании "Барселоны"

"Реал" вновь проявил чемпионский характер, который позволяет Королевскому клубу лидировать в национальном первенстве, опережая на три очка "Барселону" (при игре в запасе). В следующем туре "Реал" в воскресенье принимает как раз "Барселону" в испанском "класико" на "Сантьяго Бернабеу", а лидерам столичной команды предстоит сыграть два важнейших матча за четыре дня.

Матч "Реал" - "Бавария" начнется в 21:45 мск, главным арбитром назначен Виктор Кашшаи из Венгрии.

В прошлом году "Реал" в финале Лиги чемпионов победил земляков из "Атлетико", и повторение этого противостояния вполне вероятно - в полуфинале или финале. "Атлетико" добился домашней победы над "Лестером" со счетом 1:0, а в Европе мало кто умеет так, как подопечные Диего Симеоне в кубковых матчах, удерживать необходимый результат. В девяти матчах Лиги чемпионов "Атлетико" пропустил лишь четыре мяча, в гостях проиграв только "Баварии" в ничего уже не решавшей встрече групповой стадии.

В пользу "Лестера" говорит статистика домашних игр в нынешнем турнире - чемпионы Англии выиграли четыре раза из четырех, однако на сей раз "Лестер" устроит не любая победа. Забитый "Атлетико" гол вынудит хозяев забивать уже трижды, и эта задача кажется практически не решаемой.

В 1/8 финала "Лестер" сумел отыграться после гостевого поражения в Испании - в серии с "Севильей" (1:2, 2:0). Однако весной "Атлетико" набрал привычную форму, сместив "Севилью" с третьего места в чемпионате Испании, которое позволит выступить в групповой стадии Лиги чемпионов следующего сезона. В субботу "Атлетико" на своем поле разгромил идущую на последнем месте "Осасуну" (3:0), не реализовав при этом два пенальти. Штатный пенальтист и лучший бомбардир команды Антуан Гризманн матч с "Осасуной" провел на скамейке запасных, при этом единственный мяч в домашней встрече с "Лестером" он забил именно с пенальти.

В матче с "Осасуной" на замену вышли давно не игравшие в составе "Атлетико" итальянский форвард Алессио Черчи и португальский хавбек Тьягу, который восстановился после травмы. И если Черчи пробиться в состав команды Симеоне будет непросто, то Тьягу должен в конце сезона помочь партнерам в опорной зоне, где в последнее время играли футболисты более созидательного амплуа Коке и Сауль Ньигес.

Симеоне против правил

Аргентинский наставник "Атлетико" Диего Симеоне вновь выразил недоумение существующим правилом преимущества гола, забитого на чужом поле, и в дополнительное время. Симеоне, как и многие другие специалисты, удивляется, почему в дополнительные 30 минут на гол гостей хозяева обязаны отвечать своими двумя, что в таких равных противостояниях может иметь решающее значение. "Сегодня второй матч в гостях проводим мы, но часто было и наоборот. Сколько раз пытался выяснить, кто может изменить эту странную ситуацию, и ответа так и не получил", - заявил Симеоне.

"Лестер", после прихода Крэйга Шекспира одержал пять побед в чемпионате подряд и практически обезопасил себя от вылета из английской премьер-лиги. В субботу "лисы" сыграли в гостях вничью с клубом "Кристал Пэлас" (2:2), а первый гол "Лестера" забил защитник Роберт Хут, который в Мадриде не сыграет из-за дисквалификации. Травмирован другой футболист центра обороны - капитан команды Уэс Морган из Ямайки, который, впрочем, уже начал беговые упражнения.

Встреча состоится на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере, начало - 21:45 мск. Главный арбитр - Джанлука Рокки из Италии.

В среду пройдут еще два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанская "Барселона" примет итальянский "Ювентус" (первый матч - 0:3), а представляющий Францию "Монако" примет германскую "Боруссию" из Дортмунда (3:2).

Жеребьевка 1/2 финала пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.