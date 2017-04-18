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Дегтярев: РФ обеспечит полную безопасность на стадионах во время ЧМ-2018

Спорт
18 апреля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Ранее Дегтярев также отмечал, что все спортивные объекты предстоящего турнира оборудованы современными системами безопасности
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Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что Россия сможет обеспечить 100-процентную безопасность на стадионах, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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"В России, если смотреть в разрезе других внутренних чемпионатов, например европейских, и так один из самых высоких уровней безопасности. С учетом принятых мер и по опыту других крупных первенств мы сможем на 100% обеспечить порядок на стадионах, безопасность болельщиков и красоту предстоящего чемпионата мира", - сказал он сегодня в эфире телеканала "Россия 24", комментируя принятие закона об ужесточении административной ответственности для болельщиков.

Ранее Дегтярев также отмечал, что все спортивные объекты предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года оборудованы современными системами безопасности, которые еще не применялись на турнирах подобного формата.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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