Хамитов: модернизации требует не только "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Башкирии

УФА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Вся система хоккея Башкирии, в том числе и клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", требует модернизации. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с главным тренером уфимской команды Эркка Вестерлундом.

"Не только хоккейный клуб "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Республики Башкортостан требует модернизации и совершенствования", - сказал он, пояснив, что в регионе "много тысяч детей играет в хоккей с шайбой".

"Эта система требует надежной, правильной, профессиональной работы. Мы хотели бы, чтобы вы в том числе подсказали нам, как работать с детским, юношеским хоккеем. Мы знаем, что сегодня в Финляндии трудятся одни из лучших специалистов по подготовке молодых хоккеистов. Надо будет оценить работу наших хоккейных школ вместе с генеральным менеджером и генеральным директором клуба. Может быть, стоит подобрать новые методики подготовки молодых игроков и вдохнуть новую жизнь в систему хоккея республики", - отметил Хамитов.

"Нужен позитивный, хороший результат главной команды "Салавата Юлаева". Одновременно нужна перенастройка всей большой системы подготовки молодых хоккеистов Республики Башкортостан", - заключил глава республики.

"Конечно, основная задача - это работа с "Салаватом Юлаевым". Тем не менее, у меня есть большое желание тренировать и воспитывать именно молодежь", - сказал Вестерлунд.

Финансирование сохранится

Глава Башкирии отметил важность спонсорской поддержки "Салавата Юлаева" компанией "Башнефть" (основной акционер - "Роснефть") и выразил уверенность, что объем финансирования хоккея в регионе останется прежним. " Мы благодарны компаниям "Башнефть" и "Роснефть" за ту поддержку, которую они оказывают развитию хоккея. Уверен, что финансирование команды и системы хоккея и дальше будет происходить в таком же объеме", - сказал Хамитов.

В прошлом сезоне спонсорская поддержка башкирского хоккея составила 2,5 млрд рублей.