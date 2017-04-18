Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хамитов: модернизации требует не только "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Башкирии

Спорт
18 апреля, 15:55 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Глава Башкирии отметил важность спонсорской поддержки "Салавата Юлаева" компанией "Башнефть" и выразил уверенность, что объем финансирования хоккея в регионе останется прежним
Поделиться
Материал из 1 страницы
Рустэм Хамитов

Рустэм Хамитов

© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

УФА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Вся система хоккея Башкирии, в том числе и клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", требует модернизации. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с главным тренером уфимской команды Эркка Вестерлундом.

"Не только хоккейный клуб "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Республики Башкортостан требует модернизации и совершенствования", - сказал он, пояснив, что в регионе "много тысяч детей играет в хоккей с шайбой".

Смотрите также
Эркка Вестерлунд
Вестерлунд: "Салават Юлаев" будет играть в агрессивный хоккей

"Эта система требует надежной, правильной, профессиональной работы. Мы хотели бы, чтобы вы в том числе подсказали нам, как работать с детским, юношеским хоккеем. Мы знаем, что сегодня в Финляндии трудятся одни из лучших специалистов по подготовке молодых хоккеистов. Надо будет оценить работу наших хоккейных школ вместе с генеральным менеджером и генеральным директором клуба. Может быть, стоит подобрать новые методики подготовки молодых игроков и вдохнуть новую жизнь в систему хоккея республики", - отметил Хамитов.

"Нужен позитивный, хороший результат главной команды "Салавата Юлаева". Одновременно нужна перенастройка всей большой системы подготовки молодых хоккеистов Республики Башкортостан", - заключил глава республики.

"Конечно, основная задача - это работа с "Салаватом Юлаевым". Тем не менее, у меня есть большое желание тренировать и воспитывать именно молодежь", - сказал Вестерлунд.

Финансирование сохранится

Глава Башкирии отметил важность спонсорской поддержки "Салавата Юлаева" компанией "Башнефть" (основной акционер - "Роснефть") и выразил уверенность, что объем финансирования хоккея в регионе останется прежним. " Мы благодарны компаниям "Башнефть" и "Роснефть" за ту поддержку, которую они оказывают развитию хоккея. Уверен, что финансирование команды и системы хоккея и дальше будет происходить в таком же объеме", - сказал Хамитов.

В прошлом сезоне спонсорская поддержка башкирского хоккея составила 2,5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
3
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама