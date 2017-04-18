Луис Энрике: "Барселона" в матче с "Ювентусом" хочет пережить еще один исторический вечер

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты испанской "Барселоны" сделают все возможное в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", чтобы пережить еще один исторический вечер. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, слова которого передает пресс-служба испанского клуба.

"Барселона" в среду примет "Ювентус" в ответном матче четвертьфинала турнира. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба. В предыдущем раунде "Барселона" прошла французский "Пари Сен-Жермен", проиграв в первой встрече 0:4 и выиграв домашний матч со счетом 6:1.

"Завтра мы столкнемся с обстоятельствами, похожими на те, что были в матче с "Пари Сен-Жермен". Если "Ювентус" забьет, то нам придется забивать пять мячей. Мы сделаем все возможное, чтобы пережить еще один исторический вечер, команда будет биться до последней минуты. Не сомневаюсь, что в игре будет момент, когда мы будем близки к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей", - сказал Луис Энрике.

Встреча "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, начало в 21:45 мск.