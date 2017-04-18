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Балашихинское "Динамо" впервые стало чемпионом Высшей хоккейной лиги

Спорт
18 апреля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В финальной серии подмосковный клуб победил усть-каменогорское "Торпедо"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. "Динамо" из Балашихи впервые стало чемпионом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), одержав домашнюю победу со счетом 2:1 над усть-каменогорским "Торпедо" в четвертом матче финальной серии плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Артем Волков (11-я минута) и Владислав Ефремов (25). У гостей отличился Станислав Тунхузин (15).

По итогам регулярного чемпионата "Торпедо" заняло первое место, "Динамо" - шестое. Балашихинская команда выступает в роли фарм-клуба московского "Динамо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Лучшим бомбардиром плей-офф стал нападающий "Динамо" Дмитрий Марковин, набравший 20 очков (9 шайб + 11 передач) в 19 матчах.

ВХЛ - вторая по силе лига профессионального хоккея России после КХЛ, которая была учреждена 24 ноября 2009 года. Этот сезон был первым, который проводился под эгидой Федерации хоккея России (ФХР). На текущий момент в ВХЛ выступают 26 клубов.

Первым победителем лиги является тюменский "Рубин" (2010/11), трижды чемпионом ВХЛ становился нефтекамский "Торос" (2011/12, 2012/13 и 2014/15). В сезоне-2013/14 лучшей командой стала "Сарыарка" (Караганда, Казахстан), а в прошлом году обладателем Кубка Братины стал альметьевский "Нефтяник".

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