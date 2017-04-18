Сафронов: победа "Динамо" из Балашихи в ВХЛ говорит о правильной работе клубной вертикали

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа балашихинского "Динамо" в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) свидетельствует о правильной работе клубной вертикали. Об этом ТАСС заявил Андрей Сафронов, генеральный директор московского "Динамо", в роли фарм-клуба которого выступает балашихинский клуб.

Балашихинское "Динамо" со счетом 4-0 в финальной серии обыграло усть-каменогорское "Торпедо" и впервые стало обладателем Кубка Братины.

"Как тут не радоваться? Это первая победа проекта, который был запущен в 2012 году. Молодые мальчишки бились против мужиков, средний возраст команды 21 год. Мы продемонстрировали всем, что наша вертикаль работает, она подпитывается своими воспитанниками", - сказал Сафронов.

ВХЛ - вторая по силе лига профессионального хоккея России после Континентальной хоккейной лиги, которая была учреждена в 2009 году.