Иконникова: признание атлетами своей вины поспособствует восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Признание пятью российскими атлетами своей вины в нарушении антидопинговых правил должно положительно сказаться на процессе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сказала антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова.

В среду стало известно, что Антонина Кривошапка, Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев признали свою вину в нарушении антидопинговых правил. "Думаю, это должно сказаться положительно на процессе восстановления. Будем на это надеяться", - сказала она.

Как пояснила собеседница ТАСС, российские атлеты подписали предложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) форму признания, которая предполагает сокращение сроков дисквалификации спортсменов до 2 лет, а также возврат ими медалей и заработанных премиальных. "Это решение нельзя оспорить, потому что спортсмены сами подписали этот документ. В этих формах также указывается срок аннулирования результатов", - пояснила Иконникова.

Она отметила, что если бы спортсмены не признали свою вину, дела были бы переданы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). "Но это было бы долго, дорого, и срок дисквалификации был бы уже непонятен, и, возможно, был бы увеличен", - добавила она.

На вопрос, не грозит ли спортсменам уголовное преследование, собеседница ТАСС ответила: "Закон относится по большей части к персоналу спортсмена. В данном случае решение относится только к спортсменам".

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства. Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, поэтому все российские спортсмены в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.