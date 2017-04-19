Глушаков: все команды настраиваются на "Спартак" как на последний бой

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все участники чемпионата России по футболу настраиваются на матчи против московского "Спартака" как на последний бой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал капитан красно-белых Денис Глушаков.

За семь туров до завершения чемпионата лидирующий "Спартак" на 10 очков опережает идущий вторым ЦСКА и на 11 очков - "Зенит".

"Нам с каждой командой тяжело играть. На нас и в том году, и в этом настраиваются как на последний бой. "Спартак" для всех, как красная тряпка для быка, все бьются, вгрызаются, все хотят обыграть в чемпионате только один "Спартак". Все убиваются, мы к этому привыкли", - сказал Глушаков.

"С этого года и мы стали агрессивнее играть, никакого недонастроя нет. Бывают игры, когда мы проигрываем, ведь мы такая же команда, как и все остальные", - добавил Глушаков.

В августе "Спартак" проиграл кипрскому АЕКу и вылетел из Лиги Европы на стадии квалификации, после чего главный тренер Дмитрий Аленичев был отправлен в отставку, его сменил Массимо Каррера. "После поражения в Лиге Европы почувствовали, как были расстроены болельщики. Все стали правильно относиться к футболу, работать, убиваться на тренировках, а если ты убиваешься на тренировке, то и в игре будешь", - сказал Глушаков.

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом". Встреча состоится 22 апреля.