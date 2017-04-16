Глава "Лукойла" заявил, что "Спартак" еще рано называть чемпионом России

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" еще рано поздравлять с чемпионством, несмотря на впечатляющий отрыв команды от ближайших преследователей в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Об этом журналистам заявил Вагит Алекперов, глава компании "Лукойл", которая является титульным спонсором клуба.

"Спартак" в воскресенье в Москве в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 обыграл "Зенит".

"Игра нормальная, но говорить, что "Спартак" - чемпион, еще рано", - сказал Алекперов.

"Спартак" лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА, идущий на второй строчке, на 10 очков, а "Зенит" - на 11. В 24-м туре красно-белые на выезде сыграют с "Ростовом", матч состоится 22 апреля.