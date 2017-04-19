"Ювентус" сыграл вничью с "Барселоной" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Тиллерсон: власти Венесуэлы нарушают собственную конституциюМеждународная панорама 20 апреля, 0:53
Секретная служба направила к психиатру слишком докучливого ухажера дочери ОбамыМеждународная панорама 20 апреля, 0:46
Аллегри: "Ювентус" показал качество и силу, не пропустив от "Барселоны" в матчах ЛЧСпорт 20 апреля, 0:39
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКСКосмос 20 апреля, 0:38
Полуфиналисты футбольной Лиги Европы определятся в матчах четвергаСпорт 20 апреля, 0:18
Источник: РФПИ с консорциумом инвесторов объявит о планах покупки 25% акций Пулково у ВТБЭкономика и бизнес 20 апреля, 0:10
Российская команда начинает борьбу за медали чемпионата Европы по дзюдоСпорт 20 апреля, 0:06
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"Культура 20 апреля, 0:00
Тиллерсон: США могут включить КНДР в список стран - спонсоров терроризмаМеждународная панорама 19 апреля, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.
Первая встреча в Турине завершилась победой "Ювентуса" со счетом 3:0.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел 115-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с бывшим капитаном каталонцев Карлесом Пуйолем. Месси и Пуйоль делят третье место по количеству игр в составе сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Первое занимает бывший полузащитник команды Хави (151 игра), второе - действующий игрок Андрес Иньеста (122).
Соперник "Ювентуса" по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.