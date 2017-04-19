"Ювентус" сыграл вничью с "Барселоной" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Первая встреча в Турине завершилась победой "Ювентуса" со счетом 3:0.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел 115-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся по этому показателю с бывшим капитаном каталонцев Карлесом Пуйолем. Месси и Пуйоль делят третье место по количеству игр в составе сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Первое занимает бывший полузащитник команды Хави (151 игра), второе - действующий игрок Андрес Иньеста (122).

Соперник "Ювентуса" по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.