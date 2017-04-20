Аллегри: "Ювентус" показал качество и силу, не пропустив от "Барселоны" в матчах ЛЧ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты его команды продемонстрировали свой высокий класс и отменное качество игры в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны". Такое мнение тренер высказал после ничьей в ответной встрече, слова Аллегри приводит Mediaset Premium и пресс-служба турнира.

Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Первая встреча в Турине завершилась победой "Ювентуса" со счетом 3:0. Всего в 10 матчах в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов итальянский клуб пропустил два мяча - в играх группового турнира против французского "Лиона" (1:1 дома) и испанской "Севильи" (3:1 в гостях).

"Хочу похвалить игроков за все, что они делают в нынешнем сезоне. Мы сделали шаг вперед и заслуженно вышли в полуфинал в матчах с соперником топ-класса. Считаю, что, не пропустив от "Барселоны" даже одного мяча, футболисты "Ювентуса" показали свою силу и качество. Мы очень хорошо оборонялись, но в атаке получилось далеко не все", - сказал Аллегри.

"Ювентус" в 12-й раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов и сравнялся по этому показателю с "Миланом", что является рекордным достижением для команд из Италии.

Соперник "Ювентуса" по полуфиналу определится по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.