Жамнов: новый тренер "Спартака" Епанчинцев понимает современный хоккей

ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев прекрасно понимает современный хоккей, это стало одной из причин его назначения на должность. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

В четверг клуб объявил о назначении Епанчинцева, который ранее возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "Сарыарка" из Казахстана.

"Во-первых, у человека есть харизма, линия - он прекрасно понимает тенденции современного хоккея, что является немаловажным фактором. Наверное, эти нюансы сыграли главную роль в выборе, - сказал Жамнов. - Хоккей стал более скоростным, современным: понятно, что упирается все в качество игроков, в то же время хочется, чтобы команда показывала хороший хоккей и была какая-то система. Мы услышали это в его докладе на попечительском совете".

Жамнова не смутило, что Епанчинцев никогда не работал главным тренером в Континентальной хоккейной лиге - специалист ранее находился в тренерском штабе "Спартака", а также возглавлял "Спартак", выступавший в Молодежной хоккейной лиге. "Все когда-то начинают. Опыта нет, но он долго работал главным тренером. Мы рассматривали много кандидатур, взвешивали все за и против, плюс наше руководство хотело еще послушать его", - отметил он.

Генменеджер также рассказал, почему в команде остался тренер вратарей швед Стефан Перссон. "Он остался не из-за нашего вратаря Свенссона. Я доволен его работой, он профессионал во всех отношениях, дает очень много правильной информации, поэтому таких специалистов надо удерживать", - добавил он.