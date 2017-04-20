Жамнов: новый тренер "Спартака" Епанчинцев понимает современный хоккей

ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 апреля, 22:08
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премииКультура 20 апреля, 21:51
Режим контртеррористической операции введен в двух районах ДагестанаПроисшествия 20 апреля, 21:36
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 20 апреля, 21:11
СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное делоМеждународная панорама 20 апреля, 21:11
Курортам прописали кластер: правительство продолжит кластерное развитие туризмаЭкономика и бизнес 20 апреля, 21:05
Tesla отзывает 53 тыс. машин Model S и Model XЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:57
Рябков: отклонение проекта РФ и Ирана в ОЗХО осложнило выход из кризиса в СирииПолитика 20 апреля, 20:49
Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в РумынииСпорт 20 апреля, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев прекрасно понимает современный хоккей, это стало одной из причин его назначения на должность. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
В четверг клуб объявил о назначении Епанчинцева, который ранее возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "Сарыарка" из Казахстана.
"Во-первых, у человека есть харизма, линия - он прекрасно понимает тенденции современного хоккея, что является немаловажным фактором. Наверное, эти нюансы сыграли главную роль в выборе, - сказал Жамнов. - Хоккей стал более скоростным, современным: понятно, что упирается все в качество игроков, в то же время хочется, чтобы команда показывала хороший хоккей и была какая-то система. Мы услышали это в его докладе на попечительском совете".
Жамнова не смутило, что Епанчинцев никогда не работал главным тренером в Континентальной хоккейной лиге - специалист ранее находился в тренерском штабе "Спартака", а также возглавлял "Спартак", выступавший в Молодежной хоккейной лиге. "Все когда-то начинают. Опыта нет, но он долго работал главным тренером. Мы рассматривали много кандидатур, взвешивали все за и против, плюс наше руководство хотело еще послушать его", - отметил он.
Генменеджер также рассказал, почему в команде остался тренер вратарей швед Стефан Перссон. "Он остался не из-за нашего вратаря Свенссона. Я доволен его работой, он профессионал во всех отношениях, дает очень много правильной информации, поэтому таких специалистов надо удерживать", - добавил он.