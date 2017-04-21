Третьяк: сборная РФ должна найти золотую середину при формировании состава на ЧМ

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России на чемпионате мира будет составлена как из игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так и из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), перекоса не будет. Об этом журналистам заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Я не тренер, Знарок (Олег, главный тренер сборной) будет решать, - сказал Третьяк. - Но нам нужно создать хорошую команду из игроков НХЛ и КХЛ, нам нужно выигрывать чемпионат мира. Посмотрите, какие канадцы приедут, и другие команды будут неслабые. Нельзя взять и сказать, что будут играть одни игроки из КХЛ, должна быть золотая середина".

"У нас есть турниры, где наигрывать игроков - Евротур и Еврочеллендж, но это решать тренерам. Нужно определить, в каком состоянии те же Бобровский и Василевский, какое у них настроение, готовы ли они играть в полную силу. Я бы взял игроков из КХЛ и из НХЛ поровну, нам нужен хороший состав", - добавил глава ФХР.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.