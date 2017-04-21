Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, Алексей Береглазов и Виктор Антипин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Для подготовки к чемпионату мира в сборную России из клуба вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира - 2017 пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.