Хоккеисты Мозякин, Береглазов и Антипин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, Алексей Береглазов и Виктор Антипин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
"Для подготовки к чемпионату мира в сборную России из клуба вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин", - сказал собеседник агентства.
Чемпионат мира - 2017 пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.