Участие Ковальчука в ЧМ по хоккею под вопросом из-за проблем с коленом

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участие нападающего СКА и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука в чемпионате мира под вопросом из-за проблем игрока с коленом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров армейцев Александр Медведев.
"Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать ее последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде к тренировочному лагерю", - сказал Медведев.
На вопрос, значит ли это, что форвард не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует 5 мая, собеседник ТАСС ответил: "Все зависит от результатов обследования, вопрос открыт".
Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский "Металлург". В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.
Чемпионат мира - 2017 пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.