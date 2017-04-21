ПСЖ и "Манчестер Сити" полностью выполнили условия финансового fair-play УЕФА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити" полностью выполнили договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair-play. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

В 2014 году ПСЖ и "Манчестер Сити" были наказаны УЕФА за несоблюдение правил финансового fair-play. Руководству клубов пришлось заплатить организации 49 миллионов фунтов, а также сократить заявку на еврокубковый сезон с 25 футболистов до 21. В 2015 году с команд сняли ограничения по заявке.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому fair-play подтвердила, что загребское "Динамо" (Хорватия), соглашение с которым было заключено в прошлом году, а также "Манчестер Сити" (Англия) и "Пари Сен- Жермен" (Франция), соглашения с которыми были заключены в 2014 году, полностью выполнили договоренности. Также "Монако" (Франция), "Рома" (Италия) и "Фенербахче" (Турция) выполнили задачи на сезон-2016/17. В случае "Монако" и "Ромы", как изначально и планировалось, режим мировых соглашений продлится на сезон-2017/18, а в случае "Фенербахче" - до сезона-2019/20 включительно", - сообщили в пресс-службе организации.

"Следственная палата по финансовому fair-play решила, что "Интер" (Италия), "Бешикташ" (Турция) и "Трабзонспор" (Турция) лишь частично выполнили задачи на сезон-2016/17. Как следствие, с них не будут сняты соответствующие спортивные меры, прописанные в каждом конкретном соглашении, как то - ограничение на количество футболистов в заявках клубов и ограничения на трансферы", - также говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.