Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПСЖ и "Манчестер Сити" полностью выполнили условия финансового fair-play УЕФА

Спорт
21 апреля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В 2014 году клубы были наказаны УЕФА за несоблюдение правил финансового fair-play
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити" полностью выполнили договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому fair-play. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

Смотрите также
УЕФА продолжает следить за выполнением тремя российскими клубами финансового fair play

В 2014 году ПСЖ и "Манчестер Сити" были наказаны УЕФА за несоблюдение правил финансового fair-play. Руководству клубов пришлось заплатить организации 49 миллионов фунтов, а также сократить заявку на еврокубковый сезон с 25 футболистов до 21. В 2015 году с команд сняли ограничения по заявке.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому fair-play подтвердила, что загребское "Динамо" (Хорватия), соглашение с которым было заключено в прошлом году, а также "Манчестер Сити" (Англия) и "Пари Сен- Жермен" (Франция), соглашения с которыми были заключены в 2014 году, полностью выполнили договоренности. Также "Монако" (Франция), "Рома" (Италия) и "Фенербахче" (Турция) выполнили задачи на сезон-2016/17. В случае "Монако" и "Ромы", как изначально и планировалось, режим мировых соглашений продлится на сезон-2017/18, а в случае "Фенербахче" - до сезона-2019/20 включительно", - сообщили в пресс-службе организации.

"Следственная палата по финансовому fair-play решила, что "Интер" (Италия), "Бешикташ" (Турция) и "Трабзонспор" (Турция) лишь частично выполнили задачи на сезон-2016/17. Как следствие, с них не будут сняты соответствующие спортивные меры, прописанные в каждом конкретном соглашении, как то - ограничение на количество футболистов в заявках клубов и ограничения на трансферы", - также говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама