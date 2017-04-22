Бабаев: станцию метро ЦСКА должны открыть летом 2017 года

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Власти Москвы обещают открыть станцию метро ЦСКА летом текущего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев.
В феврале спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что станция будет открыта весной.
"Метро обещают (открыть) летом", - сказал Бабаев.
Новая станция метро, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.