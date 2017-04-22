Тренер ФК "Урал" остался недоволен судейством в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Александр Тарханов остался недоволен судейством в гостевом матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом специалист заявил в эфире "Матч ТВ".

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех футболистов в составе "Урала". Эта встреча стала первой для "Зенита" на новом стадионе "Санкт-Петербург".

"В первом тайме было много проходов, при игре в равных составах мы не уступали. Состава на следующую игру со "Спартаком" у нас нет. Понимаю, что праздник, но так судить нельзя", - сказал Тарханов.