Победный дух: ХК "Красная Армия" во второй раз в истории стал обладателем Кубка Харламова

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский клуб "Красная Армия" обыграл в четвертом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) нижнекамский "Реактор" со счетом 2:1. Эта победа стала четвертой в серии и позволила столичной команде во второй раз в истории выиграть Кубок Харламова.

Первые три матча завершились разгромными поражениями "Реактора" (4:7, 1:6 и 2:7). Однако четвертая игра не стала легкой прогулкой для "Красной Армии". Несмотря на большое количество бросков, первую шайбу хозяева забросили лишь на 15-й минуте встречи. Во втором периоде никто из соперников отличиться не смог.

Третий период также проходил в равной борьбе. На 45-й минуте игры Булаи Набиуллин смог забросить шайбу в составе гостей. Более того, "Реактор" после этого эпизода имел еще несколько голевых моментов у ворот "Красной Армии", однако реализовать их не смог. Зато это удалось московской команде, "золотую шайбу" за четыре минуты до конца матча забросил Иван Силаев.

Руководство МХЛ удовлетворено посещаемостью финальной серии

После матча управляющий директор турнира Алексей Морозов рассказал журналистам, что прошедший сезон получился интересным и непредсказуемым. Также руководство МХЛ осталось удовлетворено и посещаемостью финальной серии в Москве. По словам Морозова, болельщиков собралось достаточное количество для молодежного первенства, поэтому праздник удался.

"Была упорная игра, в третьей встрече было два первых гола, тяжело было бороться. В Нижнекамске была эпидемия (простуды), многие (хоккесты "Реактора") играли с температурой, поэтому у них не хватало силенок. ЦСКА, конечно же, показывает свою сильную школу, есть перспектива и рост. "Реактор" тоже силен, не просто так завоевал серебро, и меня радует, что клубы так относятся к своей молодежи", - отметил Морозов.

Также управляющий директор МХЛ сообщил, что в уже в следующем сезоне могут появиться несколько новых команд в турнире. При этом будут внесены поправки в регламент проведения первенства, однако какими они будут, функционер уточнять не стал и попросил дождаться 30 апреля, когда с клубов будут собраны все финансовые гарантии.

В том числе Морозов рассказал, что во время зимней Олимпиады 2018 года проведение турнира приостанавливаться не будет. "В отношении молодежного хоккея не было никаких директив, поэтому будем играть во время паузы на Олимпиаду", - сказал он.

ЦСКА смотрит с оптимизмом на будущее свей молодежи

После финального матча игроки "Красной Армии не могли сдержать эмоций. В чемпионской раздевалке хоккеисты делились своей радостью со всеми, обливая шампанским всех журналистов. Самый ценный игрок плей-офф Андрей Кузьменко рассказал, что после 10-й минуты первого периода его можно было увозить на коляске от усталости.

"Наконец-то мы победили в МХЛ и уходим из турнира "на коне", я очень рад за себя, за моих партнеров по команде. То, что у нас не получилось три года назад, сейчас, с божьей помощью, получилось. У нас каждая игра была очень тяжелая, была настоящая битва. Мы отдали все свои силы, и очень хорошо, что сегодня все завершилось", - рассказал игрок.

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что Кубок Харламова является почетным трофеем, а победа над "Реактором" должна выработать у молодых игроков дух победителя.

"Они столкнулись в финале с сильным соперником, "Реактор" выиграл "регулярку". Эта победа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Наша школа хорошо работает, все грамотно выстроено. Важно теперь правильно работать в нужном направлении и двигаться к еще непокоренной цели - Кубку Гагарина", - добавил Есмантович.

О МХЛ

Чемпионат МХЛ был учрежден 26 марта 2009 года на совместном собрании клубов и руководства Континентальной хоккейной лиги (МХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР). В первом сезоне в турнире выступали 22 команды, а в сезоне-2016/17 - уже 31. Из них 29 представляют Россию, один клуб из Казахстана ("Снежные Барсы") и один из Латвии ("Рига"). Также в регулярном первенстве прошлого сезона принимала участие сборная России среди игроков до 18 лет.

Согласно регламенту, команды разделены на две конференции по географическому принципу. В конференции "Запад" играет 15 клубов, в конференции "Восток" - 16. В регулярном чемпионате команды играют друг с другом в рамках своей конференции по круговой системе, восемь лучших из каждой конференции выходят в плей-офф. Серии Кубка Харламова играются до трех побед, финальная - до четырех, победитель финала становится обладателем Кубка Харламова.

По два раза обладателем Кубка Харламова становились "Красная Армия" (2011, 2017) и "Омские Ястребы" (2012, 2013). По одному разу победу одержали "Стальные Лисы" (2010), "Чайка" (2015), "Локомотив" (2016) и столичный "Спартак" (2014).

По окончании сезона лига определяет лучших игроков турнира. Трофеи МХЛ названы в честь легенд отечественного хоккея. Например, приз игроку, набравшему больше всех очков по системе "гол + пас" носит имя Бориса Михайлова, лучшему вратарю - Владислава Третьяка, а лучшему защитнику - Вячеслава Фетисова.

Игроки из МХЛ регулярно принимают участие в первенстве КХЛ. Например, в прошедшем сезоне из "Красной Армии" в составе ЦСКА выступали четыре хоккеиста - нападающие Семен Кошелев, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов и защитник Артем Жмыхов.