Семин: арбитр матча "Локомотив" - "Амкар" должен быть строго наказан

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Арбитр матча чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Амкаром" Сергей Иванов должен быть строго наказан за свои ошибки, решившие исход встречи. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. По мнению Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота железнодорожников, а также засчитал гол из положения вне игры. При этом, по информации ТАСС, арбитр уже принес тренеру свои извинения.

"У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки", - сказал Семин.