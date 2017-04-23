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Далалоян посвятил победу на чемпионате Европы своей матери

Спорт
23 апреля, 14:32 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Далалоян занял первое место в опорном прыжке
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Артур Далалоян, на чемпионате Европы в Румынии впервые дебютировавший в составе взрослой команды, посвятил свою золотую медаль матери. Об этом он сказал журналистам.

Далалоян занял первое место в опорном прыжке. Судьи оценили выступление россиянина в 14,933 балла. Вторым стал румын Мариан Драгулеску (14,733), третье место занял украинец Олег Верняев (14,649).

"Я посвящаю эту победу своей маме, которая вырастила меня, - заметил Далалоян. - И серебро в личном многоборье тоже принадлежит ей, все медали этого чемпионата - мамины".

"Да, я дебютант взрослых соревнований, но фраза "пришел - увидел - победил", ко мне не подходит, - продолжил гимнаст. - Все-таки в многоборье я стал вторым. Считаю, что мне очень повезло, когда мне выпало открывать соревнования, потому что не пришлось нервничать. А когда я очень хорошо сделал первый прыжок, то настроил себя на то, чтобы не подкачать во втором".

На чемпионате России - 2017 этот спортсмен занял первое место в личном многоборье и второе - в опорном прыжке.

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Российский гимнаст Далалоян победил в опорном прыжке на чемпионате Европы

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