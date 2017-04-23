Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнастка Мельникова выиграла вольные упражнения на ЧЕ в Румынии

Спорт
23 апреля, 16:14 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Второй стала представительница Великобритании Элисса Доуни
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

© EPA/PETER SCHNEIDER

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла первое место в вольных упражнениях на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили ее выступление в 14,100 балла.

Смотрите также
Никита Нагорный
Российский гимнаст Нагорный выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на брусьях

Второй стала представительница Великобритании Элисса Доуни (14,066), третье место заняла гимнастка из Нидерландов Эйзора Тзорсдоттир (13,700). Восьмой стала еще одна представительница России Елена Еремина (13,466).

Ангелина Мельникова дебютировала в составе национальной команды в прошлом сезоне. В ее активе - золото ЧЕ-2016 и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро (обе награды - в командном турнире). На ЧЕ-2017 спортсменке не удалось пробиться в финал личного многоборья, а в финале упражнений на брусьях Мельникова показала только восьмой результат.

Елена Еремина - дебютантка сборной России, для которой чемпионат Европы 2017 года стал первым взрослым турниром в карьере. В финале личного многоборья Еремина остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. В субботу она сумела завоевать серебро в упражнении на брусьях. В ее активе - две золотых награды юниорского ЧЕ-2016 в личном и командном многоборье, а также бронза в упражнении на бревне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
3
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Один из трех пострадавших в ДТП в Сочи школьников скончался в больнице
6
Эксперт: Киев подорвал экипаж ОБСЕ, что бы поднять вопрос о вооружении наблюдателей
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама