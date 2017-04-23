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Российский гимнаст Белявский выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на перекладине

Спорт
23 апреля, 16:45 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Первое место занял швейцарец Пабло Бреггер
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Давид Белявский занял третье место в упражнениях на перекладине на завершившемся в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили выступление россиянина в 14,366 балла.

Первое место занял швейцарец Пабло Бреггер (14,933), второе - его соотечественник Оливер Хеги (14,500).

Давид Белявский - чемпион Европы 2017 года в упражнении на коне. Ранее в воскресенье в упражнении на брусьях этот спортсмен занял четвертое место. Гимнаст является пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.

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