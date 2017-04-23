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Мельникова: победа в вольных упражнениях на ЧЕ компенсировала неудачу в личном многоборье

Спорт
23 апреля, 16:50 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Ранее на ЧЕ-2017 Мельниковой не удалось пробиться в финал личного многоборья, а в финале упражнений на брусьях она показала только восьмой результат
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Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, для которой первые дни чемпионата Европы складывались неудачно, очень хотела прервать череду неудач хорошим выступлением в вольных упражнениях, и рада, что ей удалось это сделать. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Мельникова выиграла вольные упражнения на чемпионате Европы. Второй стала представительница Великобритании Элисса Доуни, третье место заняла гимнастка из Нидерландов Эйзора Тзорсдоттир. Ранее на ЧЕ-2017 Мельниковой не удалось пробиться в финал личного многоборья, а в финале упражнений на брусьях она показала только восьмой результат.

"Мне очень хотелось сегодня выступить успешно, столько стартов было сделано, - призналась Мельникова. - Неужели и закончиться должно было все плохо? Почему сегодня удалось стать первой? Просто потому, что мне нравится делать вольные, да и очень хотелось домой, поэтому заставила себя потерпеть полторы минуты".

"Это золото компенсировало для меня неудачу в личном многоборье", - заметила спортсменка.

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