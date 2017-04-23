Мельникова: победа в вольных упражнениях на ЧЕ компенсировала неудачу в личном многоборье

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова, для которой первые дни чемпионата Европы складывались неудачно, очень хотела прервать череду неудач хорошим выступлением в вольных упражнениях, и рада, что ей удалось это сделать. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Мельникова выиграла вольные упражнения на чемпионате Европы. Второй стала представительница Великобритании Элисса Доуни, третье место заняла гимнастка из Нидерландов Эйзора Тзорсдоттир. Ранее на ЧЕ-2017 Мельниковой не удалось пробиться в финал личного многоборья, а в финале упражнений на брусьях она показала только восьмой результат.

"Мне очень хотелось сегодня выступить успешно, столько стартов было сделано, - призналась Мельникова. - Неужели и закончиться должно было все плохо? Почему сегодня удалось стать первой? Просто потому, что мне нравится делать вольные, да и очень хотелось домой, поэтому заставила себя потерпеть полторы минуты".

"Это золото компенсировало для меня неудачу в личном многоборье", - заметила спортсменка.