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"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре

Спорт
26 апреля, 0:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов
Красно-белые обеспечили себе одно из четырех мест в еврокубках от страны на будущий сезон, а медали чемпионата они могут завоевать уже в четверг, если "Краснодар" на выезде уступит "Амкару"
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Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)

Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Лидер чемпионата России по футболу московский "Спартак" через три дня после разгромного поражения от "Ростова" взяла верх над "Уралом" со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол бразильца Фернандо после рикошета.

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Оба клуба привлекли повышенное внимание футбольной общественности уже днем - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассматривал дела лидеров команд - капитана "Спартака" Дениса Глушакова и нападающего "Урала" Романа Павлюченко. Игрокам грозила многоматчевая дисквалификация за удаления в играх прошедшего тура с "Ростовом" и "Зенитом" соответственно, однако члены комитета учли их чистый послужной список и стандартное наказание в один матч увеличивать не стали. Тем не менее, оба футболиста были вынуждены пропустить игру во вторник.

С объявлением протокола стало понятно, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера до сих пор не может рассчитывать на нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, которые пропустили последние три встречи команды из-за повреждений. Главный тренер "Урала" Александр Тарханов, в свою очередь, не мог выпустить на поле основного хавбека Романа Емельянова и атакующего полузащитника Эрика Бикфалви, который пришел в команду зимой, но уже успел принести своими точными ударами победы над "Амкаром" (1:0) и "Томью" (1:0). Оба футболиста были удалены в игре с "Зенитом".

В итоге, в стартовом составе "Спартака" впервые с декабря вышел парагвайский нападающий Лоренсо Мельгарехо, а в концовке второго тайма номинальный крайний защитник Георгий Тигиев закрыл позицию крайнего атакующего полузащитника. У "Урала" впервые в текущем году в стартовом составе вышел полузащитник Александр Павленко, а также дебютировали в чемпионате защитник Джемал Табидзе и полузащитник Александр Ломакин, вышедший на замену во втором тайме.

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"Правильная реакция"

Матч не изобиловал моментами - "Спартак" ограничился пятью, а "Урал" двумя ударами в створ соперника. Единственный гол на 23-й минуте забил бразильский центральный полузащитник спартаковцев Фернандо. Мяч после его удара из-за штрафной сменил направление от ноги защитника екатеринбуржцев Грегора Балажица и залетел в нижний левый от голкипера Николая Заболотного угол ворот.

"Возможно, какой-то негатив остался после судейства в прошлом туре, судья нас там прибил. Если бы судья в Питере ошибался в обе стороны - это ошибки, а если в одну - это уже негатив, - признался после игры Тарханов. - Мы видоизменили состав, особенно это коснулось опорной зоны - не было основных игроков, которых несправедливо удалили в Питере. Но самое главное было настроить команду психологически и эмоционально".

"Такие ситуации, как у нас в Ростове или Самаре (поражение 0:4 в матче 16-го тура - прим. ТАСС) не должны происходить, но я сам был игроком и знаю, что порой такое случается, - напомнил после встречи Каррера. - Позитивный момент - в моментальной реакции на такие провалы, и мы смогли среагировать после "Ростова". Трудно побеждать в два- три мяча, тем более мы и так не часто это делаем, был важен боевой дух, который мы продемонстрировали", - отметил Каррера.

Специалист не до конца остался доволен качеством игры команды, однако отметил, что на данный момент важнее было победить. "Считаю, что мы показали хорошую игру, было не легко играть против команды, которая закрывалась на своей половине поля. Нам было тяжело играть на "стандартах", мы не использовали некоторые свои возможности. Но, безусловно, мы можем играть лучше, но на этот момент мы заработали три очка. В следующем году никто не вспомнит этот матч с "Уралом", запомнятся только медали", - сказал он.

Уже в следующем туре "Спартаку" предстоит провести дерби с ЦСКА. Каррера обнадежил поклонников команды по поводу участия во встрече Зе Луиша и Адриано. "Что касается Зе Луиша и Адриано, завтра на тренировке посмотрим и определим, готовы ли они будут к ЦСКА", - заявил итальянец.

В любом случае "Спартак" (57 очков) не сможет оформить чемпионство в матче против армейцев (47 очков, 24 игры), который состоится 30 апреля на стадионе ЦСКА, однако при определенных результатах конкурентов станет победителем первенства уже 1 мая после завершения 26-го тура. Для этого необходима победа над ЦСКА, потеря очков армейцами в матче против "Локомотива" в среду в рамках 25-го тура и максимум два набранных очка "Зенитом" (46) в играх против "Оренбурга" и "Томи". Красно-белые обеспечили себе одно из четырех мест в еврокубках от страны на будущий сезон, а медали чемпионата они могут завоевать уже в четверг - в случае поражения идущего четвертым "Краснодара" (41 очко) в выездной игре с "Амкаром".

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