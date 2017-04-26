Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержку

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) окажет максимально возможную поддержку чемпиону Европы по вольной борьбе Александру Богомоеву, пострадавшему в драке в поселке Усть-Ордынский. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Богомоев, а также тренер Баир Ильин серьезно пострадали во время драки в Усть-Ордынском. Богомоев был прооперирован после разрыва селезенки. Согласно данным Минздрава Ильин, получивший множественные ножевые ранения, пережил клиническую смерть, сейчас его состояние стабилизировалось. Оба пострадавших пришли в сознание. За их жизнь боролась бригада из шести медиков.
"Мы внимательно следим, как развивается ситуация, которую уже взяли под контроль правоохранительные органы. Самое главное сейчас, что угрозы их жизни уже нет, - подчеркнул Мамиашвили. - Мы со стороны ФСБР окажем максимальную помощь пострадавшим. Что касается карьеры Александра, то сейчас не это главное - мы надеемся на профессионализм врачей и ждем его окончательного восстановления".
В настоящее время обстоятельства драки выясняют следственные органы Иркутской области, как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного правления СК РФ по региону. По данным местных СМИ, третьим участником драки был депутат районной думы Антон Асалханов. Он также госпитализирован в районную больницу, его жизни ничего не угрожает. 27-летний Богомоев - трехкратный чемпион России, победитель чемпионата Европы, прошедшего в рамках Европейских игр в Баку в 2015 году.