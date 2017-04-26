Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержку

Спорт
26 апреля, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Борец Богомоев, а также тренер Баир Ильин серьезно пострадали во время драки в Усть-Ордынском
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) окажет максимально возможную поддержку чемпиону Европы по вольной борьбе Александру Богомоеву, пострадавшему в драке в поселке Усть-Ордынский. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Смотрите также
Александр Богомоев (слева)
Пострадавшего в драке борца Богомоева транспортируют в Иркутск

Богомоев, а также тренер Баир Ильин серьезно пострадали во время драки в Усть-Ордынском. Богомоев был прооперирован после разрыва селезенки. Согласно данным Минздрава Ильин, получивший множественные ножевые ранения, пережил клиническую смерть, сейчас его состояние стабилизировалось. Оба пострадавших пришли в сознание. За их жизнь боролась бригада из шести медиков.

"Мы внимательно следим, как развивается ситуация, которую уже взяли под контроль правоохранительные органы. Самое главное сейчас, что угрозы их жизни уже нет, - подчеркнул Мамиашвили. - Мы со стороны ФСБР окажем максимальную помощь пострадавшим. Что касается карьеры Александра, то сейчас не это главное - мы надеемся на профессионализм врачей и ждем его окончательного восстановления".

В настоящее время обстоятельства драки выясняют следственные органы Иркутской области, как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного правления СК РФ по региону. По данным местных СМИ, третьим участником драки был депутат районной думы Антон Асалханов. Он также госпитализирован в районную больницу, его жизни ничего не угрожает. 27-летний Богомоев - трехкратный чемпион России, победитель чемпионата Европы, прошедшего в рамках Европейских игр в Баку в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама