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Митрофанов: радикального переоборудования поля стадиона "Санкт-Петербург" не требуется

Спорт
26 апреля, 19:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Генеральный директор "Зенита" рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиям ФИФА
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Поле стадиона в Санкт-Петербурге

Поле стадиона в Санкт-Петербурге

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Радикального переоборудования футбольного поля на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") сейчас не требуется, имеющиеся проблемы с газоном будут решены. Об этом на заседании штаба по подготовке Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года сообщил генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Максим Митрофанов, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.

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Заседание штаба состоялось в среду. 22 апреля на стадионе "Санкт-Петербург" прошел первый футбольный матч - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.

"Генеральный директор ФК "Зенит" Максим Митрофанов рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиям ФИФА. Он сообщил, что радикального переоборудования газона на стадионе "Санкт-Петербург" в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены, главным образом, путем проведения агротехнических мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе также отмечается, что в ходе заседания штаба были уточнены объемы и сроки завершения работ по подготовке к Кубку Конфедераций тренировочных площадок для команд-участниц, а также технологических помещений и оборудования стадиона "Санкт-Петербург". Кроме того, были даны конкретные поручения по обустройству на арене беспроводной сети Wi-Fi, дальнейшей отладке систем видеонаблюдения и безопасности.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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