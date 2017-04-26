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Семин: футболисты "Локомотива" в состоянии понять и принять поражение от ЦСКА

Спорт
26 апреля, 21:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам тренера, после этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной
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Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Локомотива" в состоянии принять и понять поражение от ЦСКА и, конечно, исправить ситуацию. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В среду в матче 25-го тура чемпионата России "Локомотив" на стадионе "ВЭБ-Арена" проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

"ЦСКА полностью нас переиграл, он показал хорошую игру. В каждом эпизоде армейцы были злее, принципиальнее, по мозгам дали серьезно, и наши футболисты в состоянии понять и принять это поражение, и, конечно, исправить", - сказал Семин.

"Каждый футболист не играл в полную силу, как он может. После этого матча мне сложно сказать, где полурезервный состав, а где основной", - добавил тренер.

После 25 туров чемпионата России "Локомотив" опустился на седьмое место в турнирной таблице с 35 очками, пропустив вперед грозненский "Терек", который обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. ЦСКА остался на втором месте, набрав 50 очков.

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