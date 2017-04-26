Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гончаренко: победа над "Локомотивом" никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со "Спартаком"

Спорт
26 апреля, 21:53 дата обновления: 26 апреля, 21:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам тренера, ЦСКА сложно компенсировать игру в атаке без травмированного Алана Дзагоева
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Гончаренко (справа)

Виктор Гончаренко (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над "Локомотивом" не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата "Спартаком". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своем стадионе крупно обыграл московский "Локомотив" со счетом 4:0. Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "ВЭБ-Арене" 30 апреля.

"У нас достаточно опытная команда, на которую не оказывает какое-то влияние победный результат. Мы в равной степени подходим к любому сопернику, поэтому не думаю, что какое-то влияние окажет сегодняшний матч", - сказал Гончаренко.

"Что касается матча с "Локомотивом", то это тот случай, когда нравится и игра, и результат, погода была такая же, и поле. Мы провели много хороших атак, это все для болельщиков. Что касается лучшей игры в атаке, чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Мы находим нужный баланс, в этом работа тренера, чтобы защита и атака хорошо взаимодействовали", - отметил тренер.

ЦСКА сложно компенсировать игру в атаке без Дзагоева

Качество нападения ЦСКА без полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму, сложно будет сохранить, считает тренер. 26-летний Дзагоев, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте встречи.

"Меня больше всего расстроила потеря Дзагоева, качество игры в атаке будет сложно компенсировать. Что с ним, мы будем знать завтра после медобследования", - сказал Гончаренко.

В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 14 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола, а также три игры в Лиге чемпионов, где отличился дважды. Кроме того, полузащитник в текущем сезоне сыграл два товарищеских матча за сборную России против команд Ганы и Бельгии.

После 25 туров чемпионата России ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице с 50 очками, отставая от лидирующего "Спартака" на семь очков. "Локомотив" опустился на седьмое место с 35 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
4
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
5
Первый день продаж ОФЗ для населения собрал более 1,5 тыс. заявок на 1,6 млрд рублей
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
Темы дня
Загрузка...
Реклама