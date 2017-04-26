Гончаренко: победа над "Локомотивом" никак не повлияет на ЦСКА перед игрой со "Спартаком"

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в матче чемпионата России по футболу над "Локомотивом" не окажет никакого влияния на команду ЦСКА перед игрой с лидером чемпионата "Спартаком". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
В среду в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА на своем стадионе крупно обыграл московский "Локомотив" со счетом 4:0. Матч между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "ВЭБ-Арене" 30 апреля.
"У нас достаточно опытная команда, на которую не оказывает какое-то влияние победный результат. Мы в равной степени подходим к любому сопернику, поэтому не думаю, что какое-то влияние окажет сегодняшний матч", - сказал Гончаренко.
"Что касается матча с "Локомотивом", то это тот случай, когда нравится и игра, и результат, погода была такая же, и поле. Мы провели много хороших атак, это все для болельщиков. Что касается лучшей игры в атаке, чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Мы находим нужный баланс, в этом работа тренера, чтобы защита и атака хорошо взаимодействовали", - отметил тренер.
Качество нападения ЦСКА без полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму, сложно будет сохранить, считает тренер. 26-летний Дзагоев, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте встречи.
"Меня больше всего расстроила потеря Дзагоева, качество игры в атаке будет сложно компенсировать. Что с ним, мы будем знать завтра после медобследования", - сказал Гончаренко.
В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 14 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола, а также три игры в Лиге чемпионов, где отличился дважды. Кроме того, полузащитник в текущем сезоне сыграл два товарищеских матча за сборную России против команд Ганы и Бельгии.
После 25 туров чемпионата России ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице с 50 очками, отставая от лидирующего "Спартака" на семь очков. "Локомотив" опустился на седьмое место с 35 очками.