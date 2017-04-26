Шарапова заявила, что намерена провести как можно больше матчей и выигрывать каждый гейм

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после 15-месячной дисквалификации, заявила, что намерена проводить как можно больше матчей и стараться выиграть каждый гейм. Об этом Шарапова рассказала во время своего послематчевого интервью на корте.
В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, и организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте предоставили россиянке специальное приглашение - wild card.
"Я очень хотела вернуться, работала над своим возвращением, и вот наконец это произошло, - сказала Шарапова. - После операции на плече я долгое время не играла, занималась своим бизнесом и жила нормальной жизнью. Я поддерживала себя в форме, но долгое время не брала ракетку в руки".
"Я выросла как человек за это время, многому научилась. Я и так провела много времени на корте в своей жизни, и вот сейчас я пытаюсь вернуться на свой уровень, найти свой ритм. Я хочу соревноваться, жить этим, бороться, потому что я - спортсменка", - добавила Шарапова.
"Для меня сейчас важно выигрывать каждый мяч, гейм, сет. Это все, что мне нужно, ведь мне необходимо находиться в этой игровой атмосфере. Официально я сегодня наконец-то вернулась и хочу провести как можно больше матчей", - подытожила Шарапова, после последних слов которой зрители устроили россиянке продолжительную овацию.
В следующем круге турнира соперницей Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.