Бабаев: матч с "Локомотивом" показал, что ЦСКА не всегда играет от обороны

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч с московским "Локомотивом" опроверг теорию о том, что футболисты столичного ЦСКА все время играют от обороны. О этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
В среду ЦСКА дома обыграл "Локомотив" со счетом 4:0 в матче 25-го тура чемпионата России.
"Получилась очень хорошая игра в исполнении ЦСКА, очень качественно провели все 90 минут, целостно смотрелся матч. Футбол был атакующий, хотя ЦСКА обычно играет от обороны, но этот матч это немного опроверг. У нас были возможности забить больше, очень понравилась сегодняшняя игра нашей команды. Единственное, что огорчило, - травма Дзагоева, у него какая-то мышечная травма", - сказал Бабаев.
В следующем туре ЦСКА на домашней арене сыграет с московским "Спартаком" 30 апреля.