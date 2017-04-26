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Бабаев: матч с "Локомотивом" показал, что ЦСКА не всегда играет от обороны

Спорт
26 апреля, 22:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Гендиректор армейцев также добавил, что его огорчила травма Алана Дзагоева
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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч с московским "Локомотивом" опроверг теорию о том, что футболисты столичного ЦСКА все время играют от обороны. О этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В среду ЦСКА дома обыграл "Локомотив" со счетом 4:0 в матче 25-го тура чемпионата России.

"Получилась очень хорошая игра в исполнении ЦСКА, очень качественно провели все 90 минут, целостно смотрелся матч. Футбол был атакующий, хотя ЦСКА обычно играет от обороны, но этот матч это немного опроверг. У нас были возможности забить больше, очень понравилась сегодняшняя игра нашей команды. Единственное, что огорчило, - травма Дзагоева, у него какая-то мышечная травма", - сказал Бабаев.

В следующем туре ЦСКА на домашней арене сыграет с московским "Спартаком" 30 апреля.

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