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Головин: футболисты ЦСКА не ожидали, что смогут так крупно обыграть "Локомотив"

Спорт
26 апреля, 22:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Армейцы выиграли со счетом 4:0
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Александр Головин (справа)

Александр Головин (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА не ожидали, что у них получится обыграть столичный "Локомотив" с таким крупным счетом. Об этом журналистам рассказал полузащитник армейцев Александр Головин.

В среду ЦСКА в 25-м туре чемпионата России на домашнем стадионе обыграл "Локомотив" со счетом 4:0.

"Мы не ожидали, что получится так крупно победить. Но к игре мы готовились усиленно, настраивались на нее и очень рады такому результату. Я тренировался на левом фланге, примерно знаю эту позицию. И тренер мне объяснял перед игрой, поэтому никаких трудностей не возникло", - сказал Головин.

"После травмы Алана (Дзагоева) перешел ближе к центру - здесь я всегда играю, поэтому перешел без проблем. Насчет Алана ничего не знаю, но все в команде надеются, что все будет хорошо. В раздевалке он ничего не сказал, ничего пока не ясно", - добавил он.

"Пару раз в игре я сфолил, поэтому были опасения получить желтую карточку. Но я надеюсь, что их никто не заметил. Сам я не просил меня заменить, хотел доиграть матч до конца", - подытожил полузащитник.

После 25-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. На первом месте идет "Спартак" с 57-ю баллами. В следующем туре команды сыграют между собой на домашнем стадионе армейцев.

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